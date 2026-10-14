أمانة المتابعة المركزية بمستقبل وطن تبحث آليات تفعيل اختصاصاتها بما يحقق كفاءة الأداء التنظيمي

عقدت أمانة المتابعة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد سعد نويصر، اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أمين المتابعة المركزي، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل لدور الأمانة وتعزيز الأداء، من خلال تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمحافظات، لمتابعة سير العمل والوقوف على أداء الأمانات المختلفة ومستوى نشاطها.

ووجّه نويصر بضرورة المتابعة اليومية لأداء الأمانات على مختلف المستويات التنظيمية، وإعداد تقارير يومية تتضمن أبرز الجهود والأنشطة، بما يضمن استمرار متابعة الأداء والوقوف على مستجدات العمل داخل كافة أمانات الحزب بالمحافظات.

واستعرض الاجتماع توزيع المهام والاختصاصات، وآليات التحرك خلال الفترة المقبلة، وخطط العمل المستهدفة، إلى جانب سبل تعزيز التواصل والتنسيق بين الأمانة المركزية والأمانات بالمحافظات، بما يسهم في انتظام أعمال المتابعة وتحقيق المستهدفات التنظيمية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تنفيذ خطة العمل، وأولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التنسيق بين الأمانة المركزية والأمانات بالمحافظات، بما يدعم كفاءة منظومة المتابعة ويسهم في تحقيق أهداف الحزب التنظيمية.