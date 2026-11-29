أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر، أن الدور المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان محوريًا في رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ودعم صمودهم، مشيرًا إلى أن مصر والأردن تصدّيا لهذه المخططات ورفضا بشكل كامل خروج الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح الناجي، في لقاء خاص عبر شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي هشام عبدالتواب، أن مخطط التهجير لم يكن شعارًا عابرًا، بل خطة ممنهجة تهدف إلى إفراغ فلسطين من سكانها الأصليين وشعبها، وإزاحتهم من أرضهم، مؤكدًا أن فلسطين تقدر وتثمن الدور المصري العظيم في رفض التهجير تحت أي مسمى.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني، رغم المعاناة التي تعرض لها، يتمسك بالبقاء على أرضه والصمود فيها، ويرفض أي مقترحات تستهدف إخراجه منها، لافتًا إلى أن مصر والأردن وقفتا في مواجهة مخطط التهجير ورفضتا جميع أشكال خروج الفلسطينيين من أراضيهم، لأن خروج الفلسطيني من أرضه يعني إنهاء المشروع الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.

واستشهد الناجي بمؤشر على تمسك الفلسطينيين بالعودة إلى قطاع غزة، موضحًا أنه في اليوم الأول لإطلاق سفارة دولة فلسطين بالقاهرة رابطًا لتسجيل الراغبين في العودة إلى القطاع، سجل نحو 32 ألف مواطن أسماءهم خلال الأسبوع الأول، رغم ما تشهده غزة من دمار وركام وموت وانعدام للأمن والطمأنينة.

وأضاف أن هذا الإقبال يعكس رغبة الفلسطينيين في العودة الطوعية والفورية إلى غزة، حتى لو كانت العودة إلى ركام منازلهم أو خيامهم، مؤكدًا أن تمسكهم بالعودة يحمل دلالة كبيرة على ارتباطهم بأرضهم ورفضهم التهجير.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضح القائم بأعمال سفارة فلسطين بالقاهرة أن نحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب وحتى الآن مرت عبر مصر، مشيرًا إلى تسيير 309 قوافل كبرى محملة بالمساعدات من أجل إدخالها إلى القطاع.

وشدد الناجي على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى الدور المصري في هذا الملف، مؤكدًا تقديره الكبير للموقف المصري، وما يتضمنه من رؤية لدعم الفلسطينيين ومساندتهم في البقاء على أرضهم وتعزيز صمودهم، ليس بالشعارات فقط، وإنما من خلال استنهاض مختلف الجهود والإمكانات.