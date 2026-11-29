كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني السابق مشيرا إلى رغبة مجلس الإدارة في عودته لمنصب المدير الفني.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : أحد أعضاء مجلس ادارة الأهلي البارزين تواصل مع مارسيل كولر وأخبره برغبة النادي في إعادته من جديد لمنصبه.

وأضاف : كولر متحمس جدًا للعودة للأهلي،ووافق على العودة وسعيد بالتواصل معه بعد قضاء أيام مميزة في الأهلي خلال ولايته الأولى.

وأكمل : ميشيل يانكون ممكن يعود مع كولر، لأنهم اشتغلوا مع بعض وعلاقتهم كويسة جدًا، وممكن كولر يرجع بجهاز فيه سامي قمصان ويانكون، ويضيف اتنين أو تلاتة معاه.

وواصل : كولر مستني اتصال رسمي من الأهلي، ومش هيكون فيه مشكلة من نادي زيورخ لو الأهلي قرر يتفاوض معاه ويرجعه تاني.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : موضوع عودة كولر للأهلي موجود بجدية، وأسهمه بتتصاعد يوم بعد يوم داخل النادي.