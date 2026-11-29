يستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي وأول أغسطس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات جماهير الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية، وتقديم أداء مميز يساعد الفريق على المنافسة بقوة على اللقب الأفريقي.

قائمة غيابات الأهلي

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من منصف بقرار، وسفيان بن جديدة، وهادي رياض، تكريم الدبيس، وأحمد عيد، وأحمد رضا، ورضا سليم، لأسباب فنية، فيما يغيب الرباعي محمد مجدي أفشة، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد خالد كباكا، ومحمد عبد الله، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة التي تضم إلى جانبه أندية أول أغسطس الأنجولي، والرجاء المغربي، وإسكو كارا التوجولي، حيث يسعى الفريق الأحمر لحسم إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة مشواره نحو المنافسة على البطولة.

وشهدت الجولة الأولى من منافسات المجموعة تعادل الرجاء المغربي أمام ضيفه أسكو كارا التوجولي دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، قبل مواجهة الأهلي المرتقبة أمام أول أغسطس.

وتمثل المباراة فرصة مهمة للأهلي من أجل حصد النقاط الثلاث، والدخول مبكرًا في دائرة المنافسة على صدارة المجموعة، خاصة أن تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل استكمال باقي المواجهات.