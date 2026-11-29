كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي عن تطورات الحالة الصحية للاعبي النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة ومحمد عبد الله، بعد تعرضهما للإصابة وغيابهما عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح أبو علي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أفشة ومحمد عبد الله تعافيا من الإصابة، وبدآ مرحلة الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التأهيلي المحدد لهما تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن الثنائي قد يكون موجودًا في التدريبات الجماعية للأهلي خلال أقل من أسبوع، وفقًا للمعلومات المتاحة لديه، في خطوة تمثل اقترابًا من استعادة خدماتهما ودعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تطورات عودة الثنائي في الوقت الذي يبدأ فيه الأهلي مرحلة جديدة على مستوى الجهاز الفني، بعدما تولى سامي قمصان القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في أول مباراة للفريق تحت قيادة سامي قمصان.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من اللعب على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل تحقيق بداية قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل المواجهات المقبلة.

وتترقب جماهير الأهلي عودة أفشة ومحمد عبد الله إلى التدريبات الجماعية، في ظل حاجة الفريق إلى استعادة جميع عناصره خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات والمنافسة على البطولات.