أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 21 قرارًا لإزالة مخالفات بناء مقامة بعدد من المواقع بمدن السادات والقاهرة الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك لإقامتها بدون ترخيص أو بالمخالفة للتراخيص الصادرة في عددٍ من الحالات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لكافة أشكال مخالفات البناء، وتنفيذ أعمال بناء دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، مشددة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة رصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بنطاق مركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، والتي شملت إقامة مبانٍ وغرف وأسوار دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلًا عن استغلال أحد المباني في إقامة محال تجارية، وإقامة تقسيمات داخلية وأسوار ومبانٍ من البلوك الأبيض بمواقع مختلفة، إلى جانب مخالفات بقرية سياحية.

كما شملت القرارات مخالفات البناء الواقعة بنطاق القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمنطقة سيدي عبد الرحمن، والتي تضمنت إقامة مبانٍ بهياكل خرسانية وأعمال بناء دون تراخيص، فضلًا عن إقامة أسوار وغرف ومبانٍ بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة للبناء.

وفي مدينة السادات، تضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بعدد من قطع الأراضي بمنطقتي النخيل و«ابني بيتك2» والتي تمثلت في تنفيذ أعمدة ومباني بدروم، وإقامة هيكل ومباني للدور الثاني العلوي دون ترخيص أو سند قانوني.

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بالحي الحادي عشر «زهرة اللوتس» بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، تمثلت في إجراء تعديلات ومخالفات بأعمال البدروم والممرات والسور بمدخل الجراج، بالمخالفة لترخيص البناء الصادر.