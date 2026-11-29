أكد محمد عبد المنعم، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، وجود متابعة لحظية من رئيس الجمهورية، وتوجيهات واضحة وصريحة بتوفير كل أوجه الدعم و الرعاية لأسر الضحايا والمصابين والمتضررين من الحادث، مشيرًا إلى أن ما شهدته الواقعة من تبرعات ومساهمات يعكس حالة التلاحم الشعبي المصري وثقة المواطنين في الدولة.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» أن الدولة والوزارة تُقدّران جميع الجهود والمساهمات التي قدّمها رجال الأعمال والمتبرعون لدعم المتضررين، مؤكدًا أن الدولة لم تُجبر رجال الأعمال أو المتبرعين على تقديم التبرعات، وأن هذه المبادرات تأتي تعبيرًا عن الثقة في الدولة وتكاتف المجتمع المصري.

كما أكد أن كل مساهمة ستصل إلى مستحقيها وفقًا لطبيعتها والغرض المخصص لها، دون تغيير أو تدخل في أوجه تخصيصها؛ فالمبالغ المالية ستُوزّع وفقًا للنسب والآليات المحددة، والسيارات ستُخصَّص للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط، مع مراعاة طبيعة المساهمة وما إذا كانت سيارة أو قيمتها المالية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رحلات العمرة وغيرها من المساهمات العينية، بحيث يحصل كل مستحق على ما خُصص له وفقًا للضوابط المعلنة، ولن يفرض على أحد شيء من قبل الوزارة أو أي جهة.

وفيما يتعلق بحجم التبرعات، فمن المنتظر أن تتضح الأرقام النهائية بنهاية اليوم عقب استكمال الإجراءات المالية والمقاصة، وسيتم إعلان جميع البيانات والأرقام بكل شفافية ووضوح.

وشدد على أن الوزارة تتبنى مبدأ الشفافية المطلقة في هذا الملف، وقد حرصت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على التأكيد على ذلك؛ ومن ثم دعا الجميع إلى تحرّي الدقة عند تداول المعلومات وعدم اجتزاء أي جزء من التصريحات، مؤكدًا أن هذه المساهمات موجّهة بالكامل إلى الأسر المستحقة، وسيتم توزيعها وفقًا للآليات والنسب المحددة وبما يضمن وصول كل مساهمة إلى وجهتها الصحيحة.

وأشار إلى تشكيل الوزارة فريقًا قانونيًا متخصصًا لتيسير الإجراءات على الأسر، بالتعاون مع وزارة العدل ووفق الإجراءات القانونية.

ونفى المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله بشأن توجيه جزء من التبرعات إلى المستشفيات، مؤكدًا أن المساهمات ستُوجَّه فقط لما هو مخصص لها، وأن هذه المستشفيات وغيرها من الجهات لديها حسابات مخصصة يمكن لأي شخص أو مؤسسة توجيه الدعم إليها بصورة مباشرة.

وأوضح أن الوزارة تقدّم الدعم النفسي منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث من خلال فرق الهلال الأحمر، وهي فرق متخصصة ومدربة، سواء في موقع الحادث أو داخل المستشفيات التي يتلقى بها المصابون العلاج، وكذلك لأسر الضحايا وذويهم؛ وذلك لمساندتهم نفسيًا ومساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية المترتبة على الحادث.

https://youtu.be/ZaJ-zbiU2g8?si=K8wAQ4hAJM7j3VNk