نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1860 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونص القرار، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، على السماح للمواطنين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، دون التخلي عن الجنسية المصرية.

وضمت القائمة مواطنين حصلوا على إذن بالتجنس بجنسيات 8 دول، هي إيطاليا وكندا وهولندا وفرنسا والسودان وفلسطين وتركيا وجنوب إفريقيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمنت القائمة 6 مواطنين مأذونًا لهم بالحصول على الجنسية الإيطالية، و5 بالجنسية الكندية، ومواطنين بالجنسية الهولندية، ومواطنًا بالجنسية الفرنسية، ومواطنين بالجنسية السودانية، ومواطنًا بالجنسية الفلسطينية، ومواطنًا بالجنسية التركية، ومواطنًا بالجنسية الجنوب إفريقية، ومواطنًا بالجنسية الألمانية، ومواطنًا بالجنسية الأمريكية.