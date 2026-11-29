قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية بالجيزة .

تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من عدة أشخاص لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية بالجيزة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 نوفمبر تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية من (3 أشخاص "مصابين بجروح ورش خرطوش" – مقيمين بدائرة القسم) بتضررهم من (3 أشخاص) لقيامهم بالتعدى عليهم بالضرب بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزته محدثين إصابتهم المشار إليها، لخلافات مالية بينهم .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهم ضبط (فرد خرطوش ، 2 سلاح أبيض" المستخدمين فى التعدى") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.