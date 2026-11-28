كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليه وإحتجازه داخل السيارة حال تواجده بأحد المواقف بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (مقيم بدائرة مركز شرطة الستامونى) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 25 نوفمبر حال تواجده رفقة والده بأحد المواقف لإستقلال سيارة أجرة حدثت مشادة كلامية بينهما وقائد السيارة لخلافات بينهم حول الجلوس بأحد المقاعد ولدى قيامه بإخراج هاتفه المحمول وتصويره قام قائد السيارة بالتعدى عليه وإحتجازه داخل السيارة.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس)، وبمواجهته نفى ما نسب إليه، وقرر بحضور الشاكى رفقة والده لإستقلال السيارة وحال قيامهما بالجلوس بالمقعدان الأماميان طلب منهما الجلوس بالخلف لقيامه بحجز المقاعد الأمامية لأحد الأشخاص فقام الشاكى بالدلوف للسيارة وغلق بابها رافضاً صعود باقى الركاب وإخراج هاتفه المحمول وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه .

تم التحفظ على السيارة "الميكروباص".. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





