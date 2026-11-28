كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله قائد سيارة من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات والإدعاء بكونه يحمل ترخيص تابع للمحافظة وطلبه مبلغ مالى منه "دون وجه حق" نظير توقف سيارته بأحد شوارع القاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 24 نوفمبر حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة ، ومزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" والإدعاء بكونه تابع للمحافظة للنصب والإحتيال على المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





