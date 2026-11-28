أكدت الرئاسة الإيرانية أن طهران قادرة على التعويض عن الموانئ الجنوبية التي تحاصرها الولايات المتحدة، عبر الاعتماد على المنافذ الحدودية الأخرى، مشددة على أن الحركة التجارية واستيراد السلع الأساسية لم تتوقف.

استيراد السلع الأساسية مستمر

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، خلال اجتماع لمراجعة وضع مخزون البلاد من السلع الأساسية، اليوم السبت، إن استيراد السلع مستمر عبر الموانئ والمعابر الشرقية والغربية للبلاد، مضيفا أن المبادلات التجارية تسير بشكل جيد.

وأوضح أن إيران ليست مكتوفة الأيدي في مواجهة "حصار العدو"، مؤكدًا أن التدابير المتخذة منعت العدو من تحقيق أهدافه.

وفقا لوکالة مهر، صرّح محمد رضا عارف، بأن الوضع الحالي للبلاد هو ثمرة الأداء المتميز لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الجهاد والزراعة والصناعة والمناجم والتجارة والشؤون الاقتصادية والمالية والداخلية والخارجية، وهيئة التخطيط والميزانية، والبنك المركزي، التي عملت بروح الفريق الواحد والتضامن، وسعى كل منها لحل المشكلة.

إيران قادرة على مواجهة الحصار البحري للعدو

وقال عارف إن احتياطيات البلاد من السلع الأساسية كافية وتتجاوز الكمية المحددة في قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، قائلاً: "إن التبادلات التجارية للبلاد في وضع جيد، وتجري عمليات استيراد السلع الأساسية من موانئ البلاد الشرقية والغربية".

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني: "لقد أثبتنا أن إيران قادرة على مواجهة الحصار البحري للعدو".

وأكد عارف على ضرورة مواصلة تطوير موانئ البلاد الشمالية وغيرها من المنافذ الحدودية، مضيفًا: "يجب أن يدرك العدو أنه إذا فرض قيودًا على الموانئ الجنوبية، فلن تواجه البلاد أي مشاكل، وسنعوض هذه القيود عبر منافذ حدودية أخرى".