شهدت جهود دعم أسر ضحايا ومصابي حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق مشاركة واسعة من رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك وشركات التأمين والغرف التجارية، إلى جانب الجمعيات الأهلية وقطاعات حكومية وشركات الاتصالات والطيران المدني، من خلال مبادرات وتبرعات مالية تستهدف مساندة المتضررين وتخفيف آثار الحادث.

وتنوعت المساهمات المعلنة بين تبرعات فردية من رجال الأعمال، ومبادرات مؤسسية من الشركات والهيئات الاقتصادية، فضلًا عن مساهمات القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع الأهلي، ومبادرات تستهدف تشجيع المواطنين على التبرع ومضاعفة مساهماتهم.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، حتى مساء الخميس الماضي، جاءت قائمة أبرز المتبرعين من رجال الأعمال إبراهيم العرجاني وممدوح عباس، بتبرع قدره 20 مليون جنيه لكل منهما، كما قدم كل من محمد لطفي منصور والنائب أحمد أبو هشيمة 10 ملايين جنيه، فيما ساهمت الدكتورة نوال الدجوي بـ5 ملايين جنيه.

وشملت قائمة المتبرعين أيضًا هشام طلعت مصطفى والمهندس أحمد عز وياسين منصور، بواقع 10 ملايين جنيه لكل منهم، إلى جانب تبرع شركة تطوير مصر بـ10 ملايين جنيه، وسمير ريان، بـ3 ملايين جنيه، وشركة GLC للدهانات بـ3 ملايين جنيه.

وعلى مستوى المؤسسات الاقتصادية، وجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بتخصيص 40 مليون جنيه، كما وجه الاتحاد العام للغرف التجارية بتقديم 25 مليون جنيه، فيما تبرعت غرفة التطوير العقاري بـ10 ملايين جنيه.

كما وجه البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر للتنسيق مع البنوك لتقديم دعم مبدئي بقيمة 60 مليون جنيه، وأطلقت وزارة الطيران المدني مبادرة بقيمة 30 مليون جنيه، بمشاركة العاملين بالوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، إلى جانب شركات الطيران الخاصة والوكالات العاملة في مصر.

وفي إطار مساهمات المجتمع الأهلي، تلقت وزارة التضامن الاجتماعي تبرعات بقيمة 24 مليون جنيه من عدد من المؤسسات والجمعيات، بواقع 5 ملايين جنيه لكل من مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان والجمعية الشرعية، و3 ملايين جنيه لمؤسسة التكافل، ومليوني جنيه لكل من جمعية صناع الحياة والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والهيئة القبطية الإنجيلية.

وامتدت المبادرات إلى قطاع الاتصالات، حيث كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإطلاق مبادرة بالتعاون مع شركات المحمول الأربع لمضاعفة تبرعات المواطنين عبر المحافظ الإلكترونية، بحيث تتبرع كل شركة بمبلغ مماثل لإجمالي تبرعات عملائها، وتستمر المبادرة لمدة شهر اعتبارًا من 26 نوفمبر 2026.

وتشمل المبادرة التبرعات الموجهة إلى الهلال الأحمر المصري ومستشفى أهل مصر ومستشفى الناس ومؤسسة الجود الخيرية، كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي قنوات مصرفية لاستقبال مساهمات رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين الراغبين في تقديم الدعم، وتوجيهها إلى أسر الضحايا والمصابين وتعويض خسائر الممتلكات وفق الضوابط القانونية المنظمة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة رقم انستاباي، وذلك لتلقي دعم الراغبين في مساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، حيث يتم تقديم الدعم والمساهمة لحساب المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، عن طريق اختيار بنك بنك مصر، برقم الحساب 1220001000001370، ويأتي ذلك في إطار رغبة العديد من الجهات والمؤسسات والراغبين في تقديم سبل الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين.

كما قامت الوزارة بفتح حساب ببنك ناصر الاجتماعي "فرع القاهرة " باسم "حادث طريق دائري الوراق" برقم "55555"، ورقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN: EG469003000100000002000055555"، وذلك لتلقي مساهمات ودعم رجال الأعمال والمجتمع المدني وتوجيهها لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق.

وستتولى الوزارة توجيه هذا الدعم لصالح أسر الضحايا والمصابين وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 522 لسنة 2026، والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، حيث يحدد القانون ولائحته ضوابط صرف الدعم للضحايا والمصابين وتعويضات خسائر الممتلكات، وسيتم إعلان تفاصيل ذلك للرأي العام.



