نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، التكهنات المتزايدة حول مستقبل مدرب المنتخب الوطني جراهام أرنولد، مؤكداً أن الأسترالي لا يزال مرتبطا بعقد حتى 28 فبراير 2027.

وجاء تدخل الاتحاد عقب تأجيل كأس آسيا 2027 من أوائل العام المقبل إلى ديسمبر.

وقد وقع أرنولد، الذي قاد العراق هذا العام إلى كأس العالم لأول مرة منذ 40 عاما، على تمديد عقده في أغسطس.

وقال مدير الإعلام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد خلف، لوكالة الأنباء العراقية (INA): “لم يتم البت بعد في مسألة الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني، جميع الخيارات ستظل مفتوحة إذا لم يستمر أرنولد، بما في ذلك تعيين مدرب محلي أو عربي أو أجنبي”

وليس لدى العراق أي مباريات مقررة حتى شهر مارس بعد حصوله على المركز الثاني خلف إيران في بطولة البصرة الدولية الأخيرة.