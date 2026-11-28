أكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك في العراق ثامر قاسم، اليوم السبت، أن خفض التعرفة الجمركية الى 5% خطوة لدعم الحركة التجارية، مشيرا إلى أن هذه التعرفة ستطبق بجميع المنافذ.

وقال قاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القرار المتعلق بتوحيد التعرفة الجمركية بنسبة 5 بالمائة يمثل خطوة إيجابية من شأنها دعم الحركة التجارية والتجار، متوقعاً أن يسهم في تسهيل انسيابية السلع وخفض معدلات التضخم.

وأضاف أن القرار جاء بصورة عامة وبنسبة 5 بالمئة على مختلف السلع، مبيناً أنه من المؤمل أن ينعكس تطبيقه إيجاباً على حركة البضائع المتكدسة في الموانئ والمتأخرة إجراءات تخليصها.

وتابع أن تقييم آثار القرار يتطلب متابعة آليات تطبيقه وانعكاساته على الأسواق خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يرتبط بالتعرفة الجمركية وحدها، بل يتأثر أيضاً بسعر صرف الدولار، لارتباط معظم السلع المستوردة به.

وأوضح قاسم أن الإجراء الجديد يمثل خطوة جيدة، ومن المؤمل أن يسهم في الحد من التضخم وتيسير الحركة التجارية، مؤكداً أن القرار يصب في مصلحة النشاط التجاري والتجار، ورئيس الوزراء لديه بعد نظر في هذا الموضوع.