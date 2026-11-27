في أعقاب حادث انقلاب واشتعال صهريج الوقود أعلى الطريق الدائري بالوراق، تجددت التساؤلات حول مدى توافر اشتراطات الأمان في سيارات نقل المواد البترولية، ودور التجهيزات الفنية وأنظمة الحماية في منع وقوع كوارث مماثلة، وهو ما كشفت عنه الدكتورة منال متولي، رئيس شعبة البترول بنقابة المهندسين، موضحة مواصفات «التريلا» المؤمنة لنقل الوقود.



وأكدت الدكتورة منال متولي، رئيس شعبة البترول بنقابة المهندسين، أنه بغض النظر عن جميع الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع حادث انقلاب واشتعال صهريج نقل الوقود أعلى الطريق الدائري بالوراق، والتي وصفتها بالمهمة، فإنه لا بد من عدم التنازل عن خط الدفاع الأساسي والأخير، وهو «التريلا».

وقالت إن التريلا غير المؤهلة لنقل الوقود والمواد القابلة للاشتعال تمثل خطورة كبيرة، موضحة مواصفات تريلا نقل المواد البترولية المؤمنة بالكامل، والتي تتطلبها شركات البترول الكبرى مثل أرامكو وشل وتوتال، وتعمل وفق معايير ADR الأوروبي وDOT 406 الأمريكي وATEX.

مواصفات جسم تانك نقل المواد البترولية

وأوضحت أن المواصفات المطلوبة لجسم التانك تشمل استخدام ألومنيوم سبيكة 5083 أو 5454، أو ستانلس ستيل 316L، مشيرة إلى أن الألومنيوم أفضل لأنه أخف وأقوى ضد الصدأ.

وتتضمن المواصفات أن يتراوح سمك الجسم بين 5 و6 مم، والرؤوس الأمامية والخلفية بين 6 و8 مم، وأن تتراوح السعة بين 30 ألفاً و45 ألف لتر، مقسمة إلى 3 إلى 6 مقصورات منفصلة، مع تصميم بيضاوي أو دائري لتوزيع الضغط في حالة الانقلاب.

كما تشمل المواصفات وجود حواجز داخلية Baffles كل 1.5 متر، لمنع حركة السائل المفاجئة التي قد تؤدي إلى انقلاب التريلا، وطبقة عزل حراري مزدوجة، وجدار مزدوج في الموديلات الفاخرة، إلى جانب اختبار هيدروستاتيكي على 35 kPa واختبار تسريب بنسبة 100%.

وسائل الحماية من الحريق والانفجار

وتشمل تجهيزات الأمان صمام إغلاق طارئ داخلي يغلق في أقل من 3 ثوانٍ، ووصلة قابلة للانصهار عند درجة حرارة تتراوح بين 70 و100 درجة، لتغلق الصمام أوتوماتيكياً عند حدوث حريق.

كما تتضمن وجود مانع لهب Flame Arrestor على كل فتحة تهوية، وصمام ضغط وتفريغ Pressure-Vacuum Vent، ونظام استرجاع البخار Vapor Recovery، الذي يمنع خروج بخار البنزين إلى الهواء أثناء التحميل والتفريغ.

ومن بين التجهيزات أيضاً حساس منع الملء الزائد Overfill Sensor، بنظام بصري وصوتي يوقف التحميل أوتوماتيكياً عند 95% من السعة، ونظام تأريض Grounding بكابل أرضي وكليبس نحاس، إلى جانب التوصيلات الكهربائية المقاومة للانفجار وفق نظام ATEX، ومفتاح فصل البطارية Master Switch.

الحماية من الانقلاب والحوادث الجسيمة

وفيما يتعلق بالحماية من الانقلاب، أكدت أن المواصفات تتضمن نظام منع الانقلاب RSC - Roll Stability Control، الذي يستشعر احتمالية انقلاب التريلا أثناء المنحنيات ويتدخل لفرملة العجلات تلقائياً.

وتشمل كذلك أنظمة ABS وEBS وESP للفرامل الإلكترونية ومنع الانزلاق، وشاسياً مقوى بكمرات فولاذ عالي المقاومة، وإطار حماية خارجي Rollover Protection Frame، إلى جانب حواجز حماية جانبية وخلفية تمنع دخول السيارات الصغيرة أسفل التريلا.

كما تتضمن المواصفات صمام قص Shear Groove، ومركز ثقل منخفض للتانك لتقليل احتمالات الانقلاب، وإطارات 385/65 R22.5 عريضة ومقاومة للحرارة والانفجار.

مواصفات جرار التريلا وتجهيزات السلامة

وأوضحت أن مواصفات الجرار تشمل محركاً بقوة تتراوح بين 430 و520 حصاناً، بمعايير يورو 5 أو يورو 6، وعادماً مزوداً بمانع شرر Spark Arrestor، مع وضعه بعيداً عن التانك، بالإضافة إلى تانك وقود مصفح ومحمي، وكابينة معزولة حرارياً مزودة بطفاية حريق أوتوماتيكية في غرفة المحرك.

وتتضمن التجهيزات محدد سرعة يصل إلى 80 كم/ساعة للمواد البترولية و90 كم/ساعة للديزل، ونظام GPS للتتبع، وحساسات لدرجة الحرارة والضغط ترسل تنبيهاً فورياً للشركة عند حدوث تسريب أو ارتفاع غير طبيعي في الحرارة.

أما تجهيزات السلامة الإلزامية فتشمل طفايتين للحريق بودرة جافة بوزن 8 كجم، وطفاية CO2، ومثلث تحذير عاكس، وسترة عاكسة، ومخاريط، وحواجز تسرب Spill Kit، ولوحات برتقالية ADR تحمل رقم UN للمنتج، حيث يحمل البنزين رقم 1203 والديزل رقم 1202.

كما تشمل أرضية ممشى أعلى التانك مانعة للانزلاق ودرابزين حماية، وكاميرات 360 درجة وحساسات النقطة العمياء.

تحذيرات عند مشاهدة حادث صهريج وقود

وفي سياق متصل، شددت الدكتورة منال متولي على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند مشاهدة حادث انقلاب صهريج لنقل البنزين، موضحة أن الثواني الأولى قد تكون فاصلة بين النجاة والموت، بسبب أبخرة البنزين التي تنتشر على سطح الأرض لمسافات بعيدة، وقد تشتعل نتيجة أي شرارة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى عند مشاهدة الصهريج مقلوباً وتسرب البنزين تتمثل في الابتعاد فوراً عكس اتجاه الرياح لمسافة لا تقل عن 300 متر، وتجنب الأماكن المنخفضة والأنفاق وفتحات الصرف الصحي، مع عدم تشغيل السيارة إذا كانت داخل محيط التسرب، والابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول أو أي مصدر للشرر داخل منطقة الخطر.

كما شددت على ضرورة تحذير المارة والسائقين، وإبلاغ الحماية المدنية والإسعاف والمرور من مسافة آمنة، مع تحديد موقع الحادث ووجود تسرب وقود من صهريج مقلوب.

أما في حالة اشتعال البنزين، فأكدت ضرورة عدم محاولة إطفاء الحريق باستخدام طفايات السيارات أو المياه، والابتعاد فوراً عن موقع النيران، والتحرك بزاوية جانبية بعيداً عن انحدار الطريق وعكس اتجاه الرياح والدخان، لمسافة آمنة تصل إلى 800 متر.

وفي حالة اشتعال الملابس، أوضحت ضرورة التوقف فوراً وعدم الركض، والانبطاح على الأرض والتدحرج مع تغطية الوجه باليدين لإخماد اللهب.

ماذا تفعل عند انفجار صهريج الوقود؟

وحذرت من مخاطر موجة الضغط والشظايا المتطايرة وكرة اللهب والانفجارات المتتالية، موضحة أنه عند سماع الانفجار أو رؤية الوميض يجب الانبطاح فوراً على الأرض وتغطية الرأس والرقبة بالذراعين، ثم الابتعاد نحو ساتر صلب بعد انتهاء الموجة الأولى.

كما أكدت أهمية حماية الجهاز التنفسي من دخان احتراق الوقود والمواد البلاستيكية، والابتعاد عن حركة السيارات المذعورة، وإخلاء الطريق أمام فرق الطوارئ.