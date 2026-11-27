موعد صرف معاشات ديسمبر 2026 يتصدر اهتمامات ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين في مصر، مع اقتراب بداية الشهر الجديد، إذ يترقب المواطنون توقيت إتاحة مستحقاتهم المالية، ووسائل الحصول عليها، في ظل الاستعداد لتلبية الالتزامات المعيشية والمصروفات الشهرية، بالتزامن مع اقتراب تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات بداية يناير 2027.

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات ديسمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، من خلال مجموعة متنوعة من منافذ الصرف التي تتيحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يمنح المستفيدين مرونة في الحصول على مستحقاتهم، ويساعد على الحد من التكدس أمام منافذ الخدمة.





ويأتي موعد صرف معاشات ديسمبر 2026 قبل تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات، الذي يرتفع إلى 2080 جنيهًا بداية يناير المقبل، بينما من المقرر تطبيق الزيادة السنوية على المعاشات في يوليو 2027، وفقًا للموعد المعتاد لتطبيق الزيادة السنوية.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 رسميًا

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم 1 ديسمبر 2026 موعدًا لبدء صرف معاشات الشهر، ليتمكن أصحاب المعاشات والمستحقون من الحصول على مستحقاتهم المالية بداية من هذا التاريخ، عبر منافذ الصرف المختلفة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ويأتي موعد صرف معاشات ديسمبر 2026 ضمن جدول صرف المستحقات الشهرية الذي يبدأ مع مطلع كل شهر، بما يساعد أصحاب المعاشات على تنظيم احتياجاتهم المالية والوفاء بالالتزامات المعيشية، دون الحاجة إلى انتظار فترات متأخرة من الشهر للحصول على مستحقاتهم.

ومن المنتظر أن تتاح المعاشات عبر قنوات الصرف المعتادة، بما يسمح للمواطنين باختيار الوسيلة المناسبة لهم، سواء من خلال مكاتب البريد أو البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وغيرها من الوسائل التي تتيح الحصول على المستحقات بسهولة.

وينصح أصحاب المعاشات بالاستفادة من تعدد منافذ الصرف، وعدم التوجه جميعًا إلى المنافذ التقليدية في الأيام الأولى، لتجنب الزحام والاستفادة من البدائل الإلكترونية المتاحة.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2026

توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الوسائل المختلفة لصرف المعاشات، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية وتوفير بدائل متعددة تتناسب مع ظروفهم ومواقعهم السكنية.

وتشمل أماكن صرف معاشات ديسمبر 2026 ما يلي:

منافذ البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

منافذ شركة فوري المنتشرة في عدد من المناطق.

ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة الخاصة بالمستفيدين.

وتتيح هذه الوسائل لأصحاب المعاشات اختيار طريقة الصرف الأكثر ملاءمة، سواء من خلال التوجه إلى مكتب البريد أو أحد فروع البنوك، أو استخدام ماكينات الصراف الآلي، أو الاستفادة من المحافظ الإلكترونية في إجراء المعاملات المالية.

كما يساعد تعدد منافذ صرف معاشات ديسمبر 2026 على توزيع أعداد المستفيدين على أكثر من قناة، بما يخفف الضغط على منافذ الصرف التقليدية، ويمنح كبار السن وأصحاب الظروف المختلفة بدائل أكثر مرونة للحصول على مستحقاتهم.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا يناير 2027

بالتزامن مع موعد صرف معاشات ديسمبر 2026، يترقب أصحاب المعاشات تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات اعتبارًا من 1 يناير 2027، إذ يرتفع الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا، في خطوة ينتظر أن تنعكس على قيمة المعاشات المستحقة للفئات التي ينطبق عليها التعديل.

ويأتي رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا مع بداية العام الجديد، بينما تظل الزيادة السنوية العامة للمعاشات مرتبطة بموعد تطبيقها في يوليو المقبل، وفقًا للجدول المعتاد للزيادات السنوية.

ويشغل ملف زيادة المعاشات 2027 اهتمام أصحاب المعاشات خلال الفترة الحالية، خاصة مع متابعة التعديلات المرتبطة بالحد الأدنى وقيمة المستحقات المالية، وما إذا كانت التغييرات الجديدة ستنعكس على المعاش الذي يحصل عليه كل مستفيد.

ومن المهم التمييز بين رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2027 وبين الزيادة السنوية التي يتم تطبيقها في يوليو، إذ يرتبط كل منهما بموعد وآلية مختلفة، ولا يعني موعد صرف معاشات ديسمبر 2026 تطبيق الزيادة الجديدة خلال الشهر نفسه.



خطوات الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2026 بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام إلكترونيًا عن البيانات الأساسية لملف المعاش من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الهيئة.

وتتمثل خطوات الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2026 فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

اختيار أيقونة «صاحب معاش».

الضغط على أيقونة «الخدمات التأمينية».

اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على زر «استعلام».

الاطلاع على البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش التي تظهر على الموقع.

وتوفر خدمة الاستعلام الإلكتروني وسيلة سهلة لأصحاب المعاشات للوصول إلى البيانات الأساسية الخاصة بملفاتهم التأمينية، دون الحاجة إلى الانتظار أمام منافذ تقديم الخدمات، كما تتيح إمكانية متابعة المعلومات المتعلقة بالملف التأميني عبر الإنترنت.

رابط الاستعلام عن معاشات ديسمبر 2026

يستطيع أصحاب المعاشات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال موقعها الرسمي، والذي يتيح مجموعة من الخدمات التأمينية، من بينها الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش باستخدام الرقم القومي.

ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

ومن خلال الموقع، يمكن للمستفيد الوصول إلى الخدمات التأمينية المتاحة، واختيار الخدمة المطلوبة، ثم إدخال البيانات اللازمة للاستعلام.

وبذلك يبدأ موعد صرف معاشات ديسمبر 2026 يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، عبر منافذ البريد والبنوك وماكينات الصراف الآلي ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية، مع إمكانية الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الوقت الذي يترقب فيه المستفيدون تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات بقيمة 2080 جنيهًا بداية يناير 2027، والزيادة السنوية المقررة في يوليو المقبل.