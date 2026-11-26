خلف مقاعد الدراسة وطموحات التخرج، يخوض عدد من الطلاب معركة صامتة لا تتعلق بصعوبة المناهج بقدر ما ترتبط بالقدرة على الاستمرار؛ فبين حلم الحصول على شهادة جامعية، يجد الطالب المتعثر نفسه أمام اختبار صعب يهدد مستقبله الدراسي، ويجعل من كل عام جامعي تحديًا جديدًا يتطلب دعمًا ومساندة حقيقية لذلك تدعم الجامعات المصرية الحكومية الطلاب الغير قادرين علي سداد المصروفات الدراسية .

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة شروط الحصول على دعم المصروفات الدراسية بكلياتها.

واكد علي تحديد كليات الجامعة، المستندات المطلوبة من الطلاب الراغبين في الحصول على دعم المصروفات الدارسة، بجميع الفرق الدراسية بالكلية، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في الحصول على الدعم والفئات المستحقة من بينهم.

المستندات والشروط المطلوبة لعمل دعم المصروفات الدراسية

أن يكون الطالب مستجد بالفرقة المقيد بها.



ألا يكون الطالب مقيمًا بالمدينة الجامعية أو متقدم للسكن بها.



إحضار بيان بمفردات المرتب او المعاش للأب والأم (بإجمالي المرتب وليس الأساسي) في حالة عمل بالحكومة أو القطاع الخاص او المعاش.



إذا كان ولي الأمر لا يعمل أو يعمل بالأعمال الحرة يجب إحضار بحث اجتماعي وذلك بخطاب من إدارة رعاية الشباب وموجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لسكن الطالب.



بحث اجتماعي بخطاب من إدارة رعاية الشباب وموجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لسكن الطالب إذا كان ولي الأمر مزارعًا.



الطلاب ذوي الأمراض المزمنة بخلاف الضغط والسكر عليهم التوجه الى إدارة رعاية الشباب للتقديم على دعم الإعانة المرضية مع تقديم تقرير طبي من مستشفى الجامعة وباقي الأوراق الدعم.



الأوراق المطلوبة للحصول على دعم المصروفات الدراسية

صور بطاقات أفراد الأسرة (بطاقة الوالد + بطاقة الأم + الأبناء الإخوة ماعدا المتزوجين منهم والقصر صور شهادات الميلاد).

عند تقديم المستندات يتم سحب استمارة بحث اجتماعي من رعاية الشباب وتملأ بمعرفة الطالب.



إذا كان والد أو والدة الطالب متوفى يجب إحضار صورة من شهادة الوفاة.



وأضاف مصدر بجامعة القاهرة، إنه يمكن للطلاب غير القادرين يمكنهم الحصول على التكافل ويتطلب الأمر عمل بحث اجتماعي للطالب مرفقاً به الأوراق التالية: صورة بطاقة الأب والأم والطالب، ومفردات مرتب الأب والأم في حالة لو كانوا موظفين، وبيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش، وصور من شهادة الوفاة في حالة وفاة احد الوالدين، وشهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع، وفي حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر.

وأوضح المصدر خلال تصريحاته لصدي البلد أنه بعد استكمال الطالب للأوراق المطلوبة (خلال فترة تتراوح بين من أسبوع إلى إسبوعين من تاريخ استلام الخطاب الموجه للشئون الاجتماعية)، يقوم الطالب بتسليم هذه الأوراق بمقر رعاية الشباب، ويتم فحص جميع الأوراق عن طريق الموظف المختص بإدارة رعاية الشباب للتأكد من الحالة وإبداء الرأي، وبعدها يتم إخطار الطالب بالنتيجة.

وكشف عن شروط الحصول على الدعم، أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يكون وقعت عليه عقوبات تأديبية، وألا يزيد متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة شهريا عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق كل عام.

وأوضح آليات دعم الطلاب من صندوق التكافل،لافتا الى أن صندوق التكافل له قواعد وضوابط معينة تجري علي جميع الطلاب.

وأشار إلي أن هناك دعما غير محدود يجري تقديمه للطلاب المتعثرين غير القادرين على سداد مصاريف العام الجامعي، وكذلك المدن الجامعية.