عُثر على جثمان تامر عبد السلام، أمين شرطة بمباحث مرور الجيزة، أحد المفقودين في حادث حريق سيارة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك بعد ساعات من تداول صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة من أسرته للتوصل إلى مكانه بعد اختفائه عقب وقوع الحادث.

وكشفت تفاصيل الواقعة أن تامر عبد السلام كان عائدًا من عمله وقت وقوع الحريق، قبل أن ينقطع الاتصال به، وتبدأ أسرته رحلة البحث عنه بين المستشفيات وأماكن استقبال ضحايا الحادث، وسط حالة من القلق والترقب.

وكانت ابنته هنا تامر قد نشرت صورة لوالدها عبر صفحتها الشخصية، مطالبة المواطنين بمساعدتها في العثور عليه، لتعود بعد ساعات وتنشر كلمات وداع مؤثرة، بعدما تأكد خبر وفاته.

وكتبت ابنته في نعيه: «يا نور عيني يا كل حياتي يا أغلى حاجة في حياتي.. كان لسه بدري يا نور عيني، كان لسه بدري.. روحي هتطلع مني، والنبي ادعوله شهيد في الجنة ونعيمها إن شاء الله».

وخيمت حالة من الحزن على أسرة الراحل وأقاربه، بعدما تحولت رحلة البحث عن الأب الغائب إلى فاجعة، لتنتهي آمال ابنته في عودته بصدمة فقدانه في الحادث المأساوي.