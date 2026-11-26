يعاني بعض مرضى ارتفاع ضغط الدم استمرار القراءات المرتفعة رغم الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة، وهو ما قد يدفعهم للاعتقاد بأن العلاج لم يعد فعالًا، لكن السبب في بعض الحالات قد يكون مرتبطًا بعادات يومية أو أدوية وأطعمة شائعة تؤثر في ضغط الدم وتقلل من فاعلية العلاج.

لماذا يظل ضغط الدم مرتفعًا رغم تناول الأدوية؟

وحذرت الدكتورة فيليبا كاي، طبيبة عامة وكاتبة وباحثة في التوعية الصحية، من أن بعض العوامل غير المتوقعة قد تعوق السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن الإفراط في تناول الملح، واستخدام بعض المسكنات، وتناول عرق السوس، وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني، من أبرز الأسباب التي ينبغي الانتباه إليها.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «Daily Mail» البريطانية، فإن استمرار ارتفاع ضغط الدم رغم تناول عدة أدوية يستدعي مراجعة نمط الحياة والأدوية الأخرى التي يستخدمها المريض، بالتوازي مع المتابعة الطبية.

واستعرضت الطبيبة حالة مريض يُدعى توني، اكتشف إصابته بارتفاع ضغط الدم قبل عدة أشهر، واعتاد قياسه يوميًا بعد بدء العلاج.

وفي البداية، بدأت قراءات ضغط الدم في الانخفاض تدريجيًا، لكنها توقفت لاحقًا عند مستويات مرتفعة، رغم التزامه بتناول الأدوية بانتظام، وكان يستخدم ثلاثة أدوية يوميًا للسيطرة على الضغط.

وتوضح هذه الحالة أن الأدوية وحدها قد لا تكون كافية لتحقيق السيطرة المطلوبة لدى بعض المرضى، إذ توجد عوامل أخرى قد تؤثر في مستويات ضغط الدم وتحد من استجابة الجسم للعلاج.

لماذا يظل ضغط الدم مرتفعًا رغم تناول الأدوية؟

5 أسباب خفية تمنع انخفاض ضغط الدم

- المسكنات المضادة للالتهابات:

قد يؤدي الاستخدام المنتظم لبعض مسكنات الألم المضادة للالتهابات، مثل الإيبوبروفين، إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يقلل من تأثير بعض أدوية الضغط.

لذلك، ينبغي لمرضى ارتفاع ضغط الدم إبلاغ الطبيب بالأدوية والمسكنات التي يستخدمونها، وعدم تناولها بانتظام دون استشارته.

- تناول عرق السوس:

قد يكون عرق السوس من الأسباب غير المتوقعة لارتفاع ضغط الدم، إذ يحتوي على مادة الجليسيريزين (Glycyrrhizin)، التي قد تجعل الجسم يحتفظ بالصوديوم والماء، ما يؤدي إلى زيادة حجم السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم.

ولهذا، يُنصح الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم بتجنب الإفراط في تناول عرق السوس، ومناقشة استهلاكه مع الطبيب.

- الإفراط في تناول الملح:

يُعد تناول كميات كبيرة من الملح أحد أبرز العوامل المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، لأن الصوديوم الموجود فيه يجعل الجسم يحتفظ بالماء، ما يزيد حجم السوائل في مجرى الدم ويرفع الضغط على جدران الشرايين.

ووفقًا للتوصيات البريطانية المذكورة في التقرير، ينبغي ألا يتجاوز استهلاك البالغين 6 جرامات من الملح يوميًا، أي ما يقارب ملعقة صغيرة.

ولا يقتصر الحصول على الملح على إضافته إلى الطعام أثناء الطهي، إذ توجد كميات كبيرة منه في بعض الأطعمة الشائعة، مثل:

الخبز.

الشوربات الجاهزة.

الصلصات.

الوجبات سريعة التحضير.

اللحوم المصنعة، مثل اللانشون واللحم المقدد.

وتُعد الأطعمة المحضرة في المنزل باستخدام مكونات طازجة، مع التحكم في كمية الملح، من الطرق التي تساعد على تقليل استهلاك الصوديوم.

لماذا يظل ضغط الدم مرتفعًا رغم تناول الأدوية؟

- زيادة الوزن:

تؤدي زيادة الوزن إلى تحميل القلب والشرايين مجهودًا أكبر، وقد تساعد خسارة جزء من الوزن الزائد، حتى لو كانت بسيطة، على تحسين قراءات ضغط الدم.

كما أن تقليل تناول الكحول والإقلاع عن التدخين من الخطوات المهمة لدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

- قلة النشاط البدني:

يؤثر الخمول وقلة الحركة سلبًا في صحة القلب والأوعية الدموية، ولذلك توصي الطبيبة بممارسة نحو 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني متوسط الشدة، مثل المشي السريع.

ويمكن الاستدلال على شدة المشي المناسبة من خلال القدرة على التحدث أثناء الحركة، مع صعوبة الغناء.

لماذا يظل ضغط الدم مرتفعًا رغم تناول الأدوية؟

تمرين القرفصاء على الحائط.. هل يساعد في خفض ضغط الدم؟

من التمارين التي سلطت الطبيبة الضوء عليها تمرين القرفصاء الثابتة على الحائط، المعروف باسم Wall Squat أو Wall Sit، وهو أحد تمارين المقاومة الثابتة التي تعتمد على تثبيت العضلات في وضع معين دون حركة متكررة للمفاصل.

ويُجرى التمرين من خلال الخطوات التالية:

ـ الوقوف مع إسناد الظهر بالكامل إلى الحائط.

ـ إبعاد القدمين عن بعضهما بمسافة تقارب عرض الوركين، مع وضعهما قليلًا إلى الأمام.

ـ خفض الجسم تدريجيًا حتى تنثني الركبتان، وكأن الشخص يجلس على كرسي غير مرئي.

ـ الحفاظ على الوضعية الثابتة لأطول مدة يمكن تحملها بأمان، مع زيادة المدة تدريجيًا.

ـ التنفس بصورة طبيعية وعدم حبس النفس أثناء التمرين.

وتوضح الطبيبة أن عضلات الفخذ تظل منقبضة أثناء الثبات في هذا الوضع، ثم يعود تدفق الدم بصورة أكبر عند الوقوف، وقد يساعد تكرار هذا النوع من التمارين على تحسين استجابة الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

لماذا يظل ضغط الدم مرتفعًا رغم تناول الأدوية؟

دراسة تكشف أفضلية تمارين المقاومة الثابتة في خفض ضغط الدم

استشهد التقرير بتحليل علمي كبير نُشر عام 2023 في المجلة البريطانية للطب الرياضي (British Journal of Sports Medicine)، وشمل 270 تجربة ونحو 16 ألف مشارك.

ووجد التحليل أن تمارين المقاومة الثابتة، المعروفة بالتمارين متساوية القياس (Isometric Exercises)، كانت من أكثر أنواع التمارين فاعلية في خفض ضغط الدم، وحققت نتائج أفضل من بعض أنواع التمارين الأخرى، بما فيها التمارين الهوائية مثل الجري والسباحة.

وأشار التقرير إلى أن المشاركين الذين مارسوا تمرين الجلوس الثابت على الحائط سجلوا انخفاضًا متوسطًا في ضغط الدم الانقباضي بلغ نحو 9.5 ملليمتر زئبق مقارنة بغير المشاركين في التمرين.

ومع ذلك، شددت الطبيبة على ضرورة استشارة الطبيب قبل بدء برنامج رياضي جديد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم.

لماذا يظل ضغط الدم مرتفعًا رغم تناول الأدوية؟

نصائح للمساعدة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يساعد تعديل نمط الحياة إلى جانب العلاج الموصوف طبيًا في تحسين السيطرة على ضغط الدم، ومن أبرز الخطوات:

ـ تقليل الملح والأطعمة المصنعة.

ـ الحفاظ على وزن صحي.

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام.

ـ تقليل تناول عرق السوس.

ـ مراجعة الطبيب بشأن المسكنات والأدوية الأخرى المستخدمة.

ـ الإقلاع عن التدخين.

ـ الالتزام بأدوية الضغط وعدم إيقافها أو تغيير جرعاتها دون الرجوع للطبيب.

ـ قياس ضغط الدم بانتظام وتسجيل القراءات لمتابعتها مع الطبيب.

وأكدت الطبيبة أن استمرار ارتفاع ضغط الدم رغم تناول العلاج لا يعني بالضرورة الحاجة إلى زيادة عدد الأدوية، فقد يكون من الضروري أولًا البحث عن العوامل التي تعوق السيطرة عليه، وإجراء التعديلات المناسبة بالتعاون مع الطبيب.