أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الطلاق المعلق يعد من اجتهادات الفقهاء، ولا يوجد نص صريح عليه في القرآن الكريم أو السنة النبوية، موضحًا أن هذا النوع من الطلاق لا يقع.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الطلاق المعلق يكون عندما يقول الزوج لزوجته: «لو عملتي كذا تبقي طالق»، مشيرًا إلى أن الزوج في هذه الحالة يربط وقوع الطلاق بتحقق شرط معين.

الطلاق المعلق

وأشار أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إلى أن الطلاق المعلق ظهر في عصور متأخرة، باعتباره أحد اجتهادات الفقهاء، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ»، موضحًا أن الطلاق في القرآن الكريم يأتي بصيغة واضحة.

وشدد كريمة على أن الطلاق المعلق لا أصل له في القرآن الكريم، معتبرًا أنه من الافتراضات والاجتهادات الفقهية، ومؤكدًا أن هذه الصيغة لا يترتب عليها وقوع الطلاق.