كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن تحرك جديد من إدارة الكرة تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قرارات جديدة داخل الأهلي بعد السقوط أمام بيراميدز تضع اللاعبين تحت الضغط

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة قررت خصم 20% من الرواتب الشهرية للاعبين، في إطار الإجراءات التي اتخذها النادي لمواجهة تراجع النتائج والمستوى الفني خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من الغضب بسبب الأداء الذي ظهر به الفريق في المباريات الماضية.

وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي ضمن سياسة الإدارة لفرض مزيد من الانضباط داخل الفريق، وتحميل اللاعبين مسؤولية النتائج الأخيرة، مع التأكيد على ضرورة تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن العقوبة الجديدة تأتي بعد قرار سابق بخصم 15% من رواتب اللاعبين، عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، وهو ما يجعل إجمالي الخصومات المقررة على الرواتب الشهرية يصل إلى 35%.

وتسعى إدارة الأهلي من خلال تلك القرارات إلى فرض حالة من الجدية داخل الفريق؛ في ظل الضغوط المتزايدة بسبب تراجع النتائج، ومطالبة اللاعبين باستعادة المستوى الذي يليق بالنادي خلال الفترة المقبلة.