يثير تعدد أنواع الملح المعروضة في الأسواق تساؤلات حول النوع الأفضل للصحة، خاصة مع انتشار أنواع مرتفعة الثمن، مثل ملح الهيمالايا الوردي وملح البحر وملح مالدون، وسط ادعاءات بأنها تحتوي على معادن أكثر وتقدم فوائد صحية تفوق ملح الطعام التقليدي.

ما مكونات الملح؟ وكم الكمية المسموح بتناولها يوميًا؟

لكن خبراء التغذية وأطباء القلب يؤكدون أن الفارق الأهم لا يتعلق بسعر الملح أو لونه أو مصدره، وإنما بكمية الصوديوم التي يستهلكها الإنسان يوميًا، إذ إن الإفراط في تناول الملح يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن بعض أنواع الملح الفاخر تحتوي بالفعل على كميات ضئيلة من المعادن، لكن ذلك لا يجعلها مصدرًا غذائيًا مهمًا لهذه العناصر، ولا يلغي المخاطر الناتجة عن الإفراط في تناول الصوديوم.

يتكون الملح بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم، ويتم الحصول عليه من مصدرين رئيسيين، هما مياه البحار، أو الرواسب الصخرية الموجودة تحت سطح الأرض.

ويُستخرج ملح البحر من خلال تبخير المياه بفعل الشمس والرياح، ثم جمع البلورات وغسلها وتجفيفها ومعالجتها، بينما يُستخرج الملح الصخري من المناجم، ثم يُطحن ويُنقى قبل طرحه للاستهلاك.

وتحتوي ملعقة صغيرة من الملح، تزن نحو 6 جرامات، على ما يقرب من 2325 ملليجرامًا من الصوديوم، إلى جانب كميات ضئيلة من معادن أخرى، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بألا يتجاوز استهلاك البالغين 6 جرامات من الملح يوميًا، بما يشمل الملح الموجود بصورة طبيعية في الأطعمة، والمضاف أثناء الطهي أو على المائدة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط استهلاك البالغين في بريطانيا يبلغ نحو 8.4 جرام يوميًا، أي ما يزيد بنسبة 40% تقريبًا على الحد الموصى به.

الطعام والملح البحري وملح الهيمالايا

الفرق بين ملح الطعام والملح البحري وملح الهيمالايا

تختلف أنواع الملح من حيث طريقة الاستخراج وحجم البلورات ودرجة المعالجة، لكن معظمها يحتوي على نسب متقاربة من كلوريد الصوديوم.

- ملح الطعام العادي:

يُستخرج غالبًا من الرواسب الصخرية، ويخضع لعمليات تنقية ومعالجة تجعله ناعمًا وأبيض اللون، ويُعد من الأنواع الأكثر استخدامًا في الطهي.

- ملح البحر:

يُنتج من تبخير مياه البحر، وقد تختلف خصائصه الفيزيائية والكيميائية وفقًا لمصدر المياه وطريقة استخراجه ومعالجته.

- ملح مالدون:

يتميز ببلوراته الكبيرة وهشاشته وقوامه المقرمش، ويُستخدم غالبًا لإضافة اللمسة النهائية إلى الأطعمة، ويُباع بسعر أعلى من ملح الطعام التقليدي.

وأوضح التقرير أن الجدل أُثير حول هذا النوع بعد الكشف عن استخدام الشركة المنتجة لملح صخري مستخرج من ألمانيا ضمن عملية تصنيع تعتمد على إضافته إلى مياه البحر في إسيكس البريطانية.

- ملح الهيمالايا الوردي:

يُستخرج من منجم خيورا في باكستان، ويتميز بلونه الوردي الناتج عن وجود معادن وعناصر مختلفة، ويُروج له باعتباره غنيًا بالمعادن مقارنة بملح الطعام العادي.

- الملح المدعم باليود:

هو ملح طعام يُضاف إليه مقدار صغير من اليود، سواء في صورة يوديد الصوديوم أو يوديد البوتاسيوم، للمساعدة في تلبية احتياجات الجسم من هذا العنصر الضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

- الملح الخشن وملح الكوشر:

يتميزان بحجم بلوراتهما الأكبر، ما يجعلهما مناسبين لرش الطعام وتتبيله، ويُستخدم ملح الكوشر على نطاق واسع في بعض الوصفات، خاصة الأمريكية.

الطعام والملح البحري وملح الهيمالايا

هل ملح الهيمالايا الوردي أفضل للصحة من الملح العادي؟

يحتوي ملح الهيمالايا الوردي على أكثر من 80 معدنًا، وفقًا لما أورده التقرير، إلا أن معظم هذه المعادن يوجد بكميات ضئيلة للغاية، لا تجعله مصدرًا يعتمد عليه لتلبية احتياجات الجسم الغذائية.

وترى أخصائية التغذية جينا هوب أن هذا النوع يمكن أن يكون خيارًا للاستخدام في الطهي، نظرًا لاحتفاظه ببعض المعادن، لكنها شددت على عدم الاعتماد على الملح باعتباره مصدرًا أساسيًا للعناصر الغذائية.

كما أشارت إلى أن الملح المدعم باليود قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية، إذ قد ينخفض استهلاكهم لليود بسبب عدم تناول بعض الأطعمة الغنية به، مثل الأسماك والبيض والحليب ومنتجاته.

في المقابل، أكد الدكتور أوليفر جتمان، استشاري أمراض القلب بمستشفى ويلينجتون في لندن، أن نوع الملح أقل أهمية بكثير من الكمية التي يتناولها الإنسان.

وأوضح أن ملح البحر والملح الصخري وملح الهيمالايا الوردي تحتوي جميعها على كميات متقاربة من كلوريد الصوديوم، وبالتالي فإن مخاطر الإفراط في تناولها على القلب والأوعية الدموية تظل متشابهة.

الطعام والملح البحري وملح الهيمالايا

أضرار الإفراط في تناول الملح على القلب وضغط الدم

يرتبط الإفراط في تناول الملح بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذ يؤدي الصوديوم إلى احتفاظ الجسم بالماء، ما يزيد حجم السوائل في مجرى الدم ويرفع الضغط على جدران الأوعية الدموية.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة احتمالات الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، أبرزها:

النوبات القلبية.

فشل عضلة القلب.

السكتة الدماغية.

أمراض الشرايين التاجية.

الخرف الوعائي.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن خفض استهلاك الملح إلى أقل من 5 جرامات يوميًا للبالغين قد يساعد في تجنب نحو 2.5 مليون حالة وفاة سنويًا حول العالم.

الطعام والملح البحري وملح الهيمالايا

أين يوجد الملح الخفي في الطعام؟

لا تأتي معظم كميات الملح التي يستهلكها الإنسان من الملح المضاف إلى الطعام أثناء الطهي فقط، بل توجد كميات كبيرة من الصوديوم داخل الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة.

ومن أبرز مصادر الملح الخفي:

الخبز.

الحبوب ومنتجات الإفطار.

الشوربات الجاهزة.

الصلصات والتوابل المصنعة.

الوجبات سريعة التحضير.

اللحوم المصنعة، مثل اللانشون والبيكون.

لذلك ينصح الخبراء بالانتباه إلى الملصقات الغذائية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المصنعة، وإعداد الطعام في المنزل قدر الإمكان للتحكم في كمية الملح المستخدمة.

الطعام والملح البحري وملح الهيمالايا

هل الملح منخفض الصوديوم أفضل لمرضى الضغط؟

أشار التقرير إلى أن استبدال ملح الطعام التقليدي ببدائل منخفضة الصوديوم ومدعمة بالبوتاسيوم قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعتمد هذه البدائل على استبدال جزء من الصوديوم بالبوتاسيوم، ومن أمثلتها بعض المنتجات التجارية التي تُباع في الأسواق البريطانية.

ووفقًا لأبحاث بريطانية أشار إليها التقرير، فإن استبدال الملح العادي ببديل مدعم بالبوتاسيوم قد يساهم في تجنب نحو 13 ألف حالة وفاة سنويًا في المملكة المتحدة، إلى جانب الوقاية من قرابة 60 ألف حالة من أمراض القلب والكلى سنويًا.

لكن هذه البدائل لا تناسب الجميع؛ إذ قد تشكل خطورة على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المتقدمة، لأن الكلى المتضررة قد لا تتمكن من التخلص من البوتاسيوم الزائد بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكمه في الدم وارتفاع مستوياته بصورة خطيرة.