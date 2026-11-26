أشاد الإعلامي أحمد موسى بمساندة المستشار تركي آل الشيخ لأسر شهداء ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بعد إعلانه تقديم 30 مليون جنيه للحكومة المصرية لدعم أسر الضحايا والمصابين.

وكتب موسى عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «شكرااا المستشار تركي آل الشيخ على مساندتك ودعمك لأسر الشهداء والمصابين بمبلغ 30 مليون جنيه يقدم للحكومة المصرية لمساندة ودعم أسر الشهداء والمصابين في حادث الوراق».

وأضاف: «دامت المحبة والأخوة بين مصر والمملكة، حفظهما الله، وحفظ قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

تحقيقات النيابة في حادث الوراق

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كم/ساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.