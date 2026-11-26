أعلن المستشار تركي آل الشيخ تقديم مبلغ 30 مليون جنيه مصري للحكومة المصرية، لمساندة أسر ضحايا حادث الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، إثر حريق هائل اندلع على الطريق الدائري.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أتمنى قبول مبلغ 30 مليون جنيه مصري يقدم للحكومة تصرف لمساندة أسر شهداء حادث الوراق رحمهم الله.. حفظ الله المملكة ومصر وكل بلاد العرب أجمعين آمين».

وتأتي مبادرة تركي آل الشيخ في إطار مساندة أسر ضحايا الحادث الأليم، الذي شهد حالة من الحزن بين المواطنين، بعد تداول تفاصيل الواقعة وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.