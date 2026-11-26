حصل “صدى البلد” على صور لصناديق الاقتراع لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، حيث ظهرت هذه الصناديق وهي فارغة من أصوات الناخبين بعد أسبوع من انتهاء انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد والتي أجريت يوم 30 أكتوبر.

٢٢ دعوى قضائية

وكشف الدكتور محمد نيل ، المرشح السابق في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، عن أنه لايجوز تفريغ صناديق انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد إطلاقا ، ولكن يجب أن تغلق قانونيا كما هي بالشمع الأحمر كما تم تسليمها من النيابة الإدارية ، خاصة وأنه هناك أكثر من ٢٢ دعوى قضائية تم رفعها و ١١ طلب لدى السكرتير العام لحزب الوفد بإعادة فرز أصوات انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ورقيا ، ومن بين تقدموا بطلب هم علاء غراب وعبداللاه الشقاني.

وتابع نيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": صناديق الاقتراع لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد جاءت من خارج حزب الوفد على سيارة ربع نقل قبل انتخابات الهيئة العليا بـ4 أيام وتم وضعها بمعرفة مدير الشئون الإدارية بالمقر وتم تصميم الاستيكر الخاص بالهيئة العليا ، ثم تم وضعها داخل الخيمة قبلها بيوم ولم يتم وضعها في الطابق العلوي من الحزب ، مشيرا إلى أن هناك مرشحين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد تواصلوا مع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي كان يشرف على انتخابات الهيئة العليا للحزب وبلغوه أنهم يريدوا أن يفرزوا ، وقال لهم “روحوا للحزب وإن قالوا لكم مفيش مشكلة.. وماقالكوش براحتكم”.

تظلم بشأن نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

وأضاف المرشح السابق في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد : حينما قام الحزب بإجراء انتخابات المكتب التنفيذي تم تفريغ صناديق الاقتراع لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، متساءل كيف يتم فتح الصناديق وتفريغها ، خاصة وأن هناك قضايا لازالت قائمة ولم تتجاوز انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد شهر ، مؤكد أن الدكتور عبداللاه الشقاني أحد المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد قام هو وعلاء غراب لعمل تظلم بشأن نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، وطالب بفرز الصناديق مرة آخرى ورقيا وتم تسليمه للدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد.

وأشار إلى أن انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد تتم عن طريق شقين وهما شق إلكتروني وشق ورقي ، حيث يقوم الناخب باختيار الـ50 عضو من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ويختار الموافقة على تعديل لائحة الحزب أو رفضها ويختار الـ 5 سكرتارية الهيئة الوفدية ،و حينما يتم اختيارهم تخرج ورقة مطبوعة من الطابعة ، وكل لجنة بها طابعة بجهاز ، وبعد ذلك يقوم الناخب بطي هذه الورقة ووضعها في صندوق الاقتراع.

وأوضح أن صناديق الاقتراع يتم تشميعها من جانب النيابة الإدارية ويتم تسليم الصناديق بكامل حالتها بتشميعها إلى لجنة الانتخابات بحزب الوفد ، ويتم التحفظ على الصناديق في مكان آمن داخل الحزب تحت عهده لجنة الانتخابات الخاصة بالحزب برئاسة المستشار شحاتة سلوانس، وعضوية المستشارين طارق مخيمر ويسري عبد الجليل.

ومن جانبه قال النائب طارق عبد العزيز ، نائب رئيس حزب الوفد أنه حينما تنتهي اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد من فرز الأصوات ، يتم وضعها داخل مظروف والمظروف يتم وضع بداخله الورق.

وأشار عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإجراء الطبيعي بعد انتهاء انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد أن يتم غلق صناديق الاقتراع وبداخلها الظرف وبداخلها الورق ، ولا يجب أن يتم فتح صناديق الاقتراح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وتفريغ الأصوات منها.