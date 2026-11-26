في مشهد بطولي وسط اللحظات الأخيرة التي سبقت كارثة حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يشيد بعدد من الأشخاص الذين حاولوا إنقاذ المواطنين وتحذير قائدي السيارات من الخطر، عقب انقلاب سيارة نقل «تريلا» محملة بالمواد البترولية.

حادث الوراق

وأوضح المنشور أن هؤلاء الأشخاص ترجلوا من سياراتهم فور انقلاب التريلا، وهرعوا إلى الطريق لتحذير السيارات القادمة، وظلوا يشيرون لقائدي المركبات بضرورة التراجع والعودة سريعًا، في محاولة لإبعادهم عن موقع الخطر وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

وأشار المنشور إلى أن هؤلاء الأشخاص واصلوا تحذير السيارات قبل اندلاع الحريق بثوانٍ معدودة، في موقف وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبطولي، مشيدين بشجاعتهم ومحاولتهم حماية الآخرين دون تردد، وسط حالة من الخطر الشديد.

وتضمن المنشور دعوات بالرحمة لهم في حال وفاتهم جراء الحادث، مع المطالبة بتكريمهم إذا كانوا قد تعرضوا للإصابة، تقديرًا لما قاموا به من تصرف بطولي ومحاولة إنقاذ حياة المواطنين.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.