استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة، يرصد اللحظات الأولى لحادث الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، إثر اشتعال النيران في سيارة محملة بمواد بترولية، قبل انفجارها وامتداد الحريق إلى عدد من السيارات المجاورة.

توقف سيارة المواد البترولية واصطدامها بالحاجز ثم الانفجار

وأظهر الفيديو توقف سيارة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري، ثم اصطدامها بحاجز خرساني، قبل أن تشتعل النيران بها، وتتصاعد ألسنة اللهب بصورة مفاجئة، ما دفع المواطنين المتواجدين في محيط الحادث إلى الجري والابتعاد عن موقع الحريق خوفًا على حياتهم.

ورصدت كاميرات المراقبة حالة الهلع بين المواطنين، الذين سارعوا بالفرار بمجرد اشتعال السيارة، قبل أن تشهد اللحظات التالية وقوع الانفجار، الذي ضاعف من خطورة الحادث.

وعلّق أحمد موسى على المشاهد التي عرضها، مشيرًا إلى أن المواطنين كانوا يجرون في محاولة للنجاة من النيران، قائلًا: «الناس بتجري»، وأضاف متأثرًا بالمشهد: «كله بيجري عشان يهرب، واللي معرفش يجري يعمل إيه؟ هذا هو الموت فجأة».

ووصف موسى الحادث بأنه كارثة، معبرًا عن حزنه إزاء المشاهد الصعبة التي وثقتها الكاميرات، وداعيًا بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.