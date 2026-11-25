أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة جوية روسية، في تطور جديد يعكس استمرار العمليات العسكرية الأوكرانية ضد المواقع والمنشآت المرتبطة بالقدرات العسكرية الروسية، بالتزامن مع استمرار الحرب بين موسكو وكييف.

ويمثل استهداف القواعد الجوية الروسية أحد أبرز محاور العمليات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيرة، إذ تسعى كييف إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية العسكرية الروسية، وتقليص قدرة القوات الروسية على تنفيذ العمليات الجوية، فضلا عن استهداف الطائرات والمنشآت الداعمة لها.

إطلاق صواريخ «كينجال»

وكشف زيلينسكي أن العملية استهدفت قاعدة سافاسلييكا الجوية في مقاطعة نيجني نوفغورود، شرقي موسكو، وهي منشأة عسكرية ذات أهمية استراتيجية للقوات الجوية الروسية، وتستخدمها طائرات قادرة على إطلاق صواريخ «كينجال» فرط الصوتية، التي تعتمد عليها موسكو في استهداف مواقع داخل الأراضي الأوكرانية.

ووفقا لما أعلنه الجيش الأوكراني، أسفر الهجوم، الذي نُفذ يومي 24 و25 نوفمبر، عن إصابة خمس طائرات عسكرية روسية، بينها ثلاث مقاتلات من طراز «ميج-31»، وطائرتان مقاتلتان قاذفتان من طراز «سو-34». وأشار التقييم الأولي الأوكراني إلى أن الطائرات المتضررة لن تكون قادرة على التحليق لفترة من الوقت، مع استمرار تقييم حجم الأضرار والخسائر الفعلية الناجمة عن العملية، وفقا لـ رويترز.

سلسلة هجمات أوكرانية

ولم يصدر تعليق روسي فوري يؤكد حجم الأضرار التي أعلنتها كييف، فيما تندرج العملية ضمن سلسلة هجمات أوكرانية بعيدة المدى تستهدف المطارات العسكرية ومنشآت الصناعات الدفاعية ومراكز الإمداد والطاقة داخل روسيا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه أوكرانيا استخدام الطائرات المسيرة لاستهداف الأصول العسكرية الروسية، في محاولة للحد من قدرة موسكو على مواصلة هجماتها الجوية والصاروخية، وإجبار القوات الروسية على تخصيص موارد إضافية لحماية منشآتها الحيوية.

في المقابل، تواصل روسيا عملياتها العسكرية ضد المدن والبنية التحتية الأوكرانية، بما يشمل منشآت الطاقة والغاز، وهو ما يزيد الضغوط على الجانبين مع اقتراب فصل الشتاء، ويعكس اتساع نطاق المواجهة إلى ما وراء خطوط الاشتباك المباشر.