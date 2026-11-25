أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص فور وقوع حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق على التواصل مع وزراء الصحة والتضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة، لمتابعة جهود الدعم والإغاثة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث وتخفيف آثاره.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أجهزة الدولة المعنية، وفي مقدمتها الحماية المدنية ومحافظة الجيزة، تحركت بشكل عاجل للتعامل مع الحادث، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، لضمان سرعة تقديم المساعدات والإغاثة للمصابين والمتضررين.

وتابع أن وزارة الصحة والسكان دفعت بأكثر من 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما عملت وزارة التضامن الاجتماعي على إرسال قوافل الهلال الأحمر المصري، بالتوازي مع جهود قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق والتعامل مع تداعياته.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تحركت فور وقوع الحادث، حيث جرى إجلاء المصابين ونقلهم إلى عدد من المستشفيات القريبة، من بينها مستشفى إمبابة العام ومستشفى زايد التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الجهات المعنية

وأكد استمرار الجهود الحكومية لمتابعة الحالات المصابة والوقوف على تطورات أوضاعها الصحية، مع توفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.