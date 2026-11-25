لحقت منتخبات أستراليا والأرجنتين وموزمبيق بالمتأهلين لدور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتعادل منتخب أستراليا 2 – 2 مع منتخب موزمبيق، اليوم في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة للمسابقة، التي شهدت أيضًا تعادلًا مثيرًا بين منتخبي الأرجنتين والدنمارك بنتيجة 3 – 3. وبذلك، تصدر منتخب أستراليا الترتيب برصيد 5 نقاط، فيما جاء منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على منتخب موزمبيق، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد، الذي ضمن تواجده ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات

وكان منتخب الأرجنتين قد تغلب 2 – 1 على نظيره الموزمبيقي في الجولة الثانية بالمجموعة، لتصبح الأفضلية في يده، في المقابل، قبع منتخب الدنمارك في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين، ليودع المسابقة مبكرًا.