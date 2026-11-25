أكد محافظ السويس هاني رشاد، أهمية استمرار التواصل والتنسيق المباشر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل مهمة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية؛ لسرعه الإستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واضاف المحافظ - خلال لقائه مع عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ - أن تكامل الجهود البرلمانية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مطالب المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات، موضحا انه تم مناقشة عدد من الملفات والقضايا الجماهيرية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين بمختلف أحياء المحافظة.

كما استعرض الاجتماع أبرز المطالب والاحتياجات التي نقلها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن أبناء السويس، إلى جانب بحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية، ومناقشة آليات التعامل مع التحديات والمشكلات المطروحة، ووضع الحلول المناسبة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة وخطط العمل التنفيذية.

وأشار المحافظ الى أهمية دراسة كافة المطالب والمقترحات المطروحة، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، والعمل على سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع ترتيب الأولويات وفقًا للإحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات أبناء المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة إستمرار اللقاءات والتشاور بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء البرلمان، بما يعزز التعاون المشترك، ويسهم فى سرعة التعامل مع الملفات الجماهيرية، ودفع جهود التنمية وتحسين جودة الحياة لأبناء السويس.

جاء الإجتماع بحضور الدكتور محمد علام، نائب المحافظ، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد، والنواب: جلال مازن، وأحمد خشانه، وسيد الكرماوي، وأحمد غريب.. كما حضر من أعضاء مجلس الشيوخ النائبان: إبراهيم عبد الله، وأحمد حافظ، والدكتورة سوزان الجندي، مدير إدارة الإتصال السياسي بالمحافظة.