شهد البيت الأبيض، مراسم العفو الرئاسي السنوية عن الديوك الرومية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في تقليد احتفالي يجمع بين الطابع الرسمي والأجواء الترفيهية، ويحظى باهتمام إعلامي واسع في الولايات المتحدة.

وأقام ترامب المراسم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث أعلن العفو عن الديكين الروميين اللذين حملا اسمي «فريدوم» و«فيذرز»، بعد اختيار اسميهما عبر تصويت إلكتروني شارك فيه الأمريكيون. وحصل الديك «فريدوم» على شرف العفو الرسمي في المراسم، فيما شمل العفو الديك الآخر أيضا، ليتم إنقاذهما من الذبح التقليدي المصاحب لاحتفالات عيد الشكر.

الديوك تقضي بقية حياتها في رعاية متخصصة

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الديكين جرى تربيتهما في مزرعة «دينز جاب» بولاية فرجينيا الغربية، وكان من المقرر أن ينتقلا بعد انتهاء الاحتفالات إلى جامعة تكساس إيه آند إم، لقضاء بقية حياتهما في رعاية متخصصة.

وخلال المناسبة، ألقى ترامب كلمة أمام الحضور، تناول فيها تقليد العفو الرئاسي، ووجه تهانيه للأمريكيين بمناسبة عيد الشكر، كما تخللت كلمته تعليقات سياسية ساخرة، في أجواء اتسمت بالطابع الاحتفالي.

تقليد تاريخي

ويعود تاريخ تقديم الديوك الرومية إلى البيت الأبيض إلى عام 1947، خلال رئاسة هاري ترومان، عندما قدم الاتحاد الوطني لمنتجي الديوك الرومية طائرا للرئيس، إلا أن العفو الرئاسي الرسمي لم يصبح تقليدا معلنا إلا عام 1989، خلال رئاسة جورج بوش الأب.

ومنذ ذلك الحين، تحولت المراسم إلى حدث سنوي ثابت ضمن احتفالات عيد الشكر، وأصبحت واحدة من أبرز المناسبات الرمزية المرتبطة بالبيت الأبيض والتراث الأمريكي.