وسط تحولات متسارعة في سوق العمل، تتحرك الدولة المصرية لخلق مسارات توظيف مستدامة، في وقت تحتاج فيه السوق المحلية إلى نحو 1.3 مليون فرصة عمل سنويًا لاستيعاب الخريجين الجدد، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ولتلبية هذا الاحتياج، يرتكز «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» على تحفيز 5 قطاعات إنتاجية تمثل قاطرة النمو والتشغيل في المرحلة المقبلة، وتستحوذ مجتمعة على نحو 40% من إجمالي المشتغلين، وتُسهم بنصف معدل النمو الحقيقي للاقتصاد.

5 قطاعات ترسم خريطة الوظائف الجديدة

1. الصناعة التحويلية: تركز خطة الدولة على تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الكوادر الفنية والهندسية والإدارية.

2. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مع تسارع وتيرة التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، يتزايد الطلب على المهارات التقنية والبرمجية المتخصصة.

3. الزراعة: تتجه الخطة نحو تحديث المنظومة الزراعية ورفع كفاءتها الإنتاجية عبر التوسع في مشروعات الاستصلاح وتبني التكنولوجيا الحديثة، وهو قطاع يستحوذ بالفعل على نصيب كبير من المشتغلين.

4. السياحة: يعزز التوسع في الطاقة الفندقية وتطوير المقاصد السياحية المتنوعة من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات الضيافة وإدارة الخدمات.

5. الطاقة: يتيح التوجه نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر مسارات وظيفية واعدة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والبنية التحتية.

أهداف البرنامج ودور القطاع الخاص

يسعى «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة خلال فترة تنفيذه، بالتوازي مع تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأول للتشغيل؛ إذ يستوعب حاليًا نحو 83% من إجمالي القوى العاملة، مع العمل على ربط منظومة التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية للشركات.

كيف تستعد لسوق العمل قبل التخرج؟

- تعرف على القطاعات الواعدة: تابع التخصصات والمجالات الفرعية الأكثر طلبًا داخل القطاعات الخمسة لتوجيه مسارك مبكرًا.

- ارصد متطلبات الشركات: تعرّف على المهارات الفنية والشخصية التي يبحث عنها القطاع الخاص في حديثي التخرج.

- طور مهاراتك الرقمية والتطبيقية: احرص على إتقان الأدوات الرقمية والتطبيقية الحديثة المرتبطة بمجال دراستك، ولا تكتفِ بالجانب الأكاديمي.

- اكتسب خبرة عملية مبكرًا: استثمر فترات الدراسة في التدريب الميداني والمشروعات التطبيقية لبناء سيرة ذاتية تنافسية قبل التخرج.