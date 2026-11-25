وصل النجم المصري محمد صلاح إلى بلغاريا، وسط إجراءات أمنية مشددة وحفاوة جماهيرية كبيرة، استعدادًا لخوض مواجهة فريقه أمام سيسكا صوفيا، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهد وصول قائد منتخب مصر اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا لافتًا، حيث حرص عدد من الجماهير على استقبال النجم المصري والتقاط الصور التذكارية معه، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها على المستوى الأوروبي والعالمي.

وفرضت الجهات الأمنية إجراءات مُشدّدة لتأمين وصول محمد صلاح، نظرًا للاهتمام الكبير الذي يحظى به اللاعب، والذي يُعد أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية والعالمية.

ويستعد «صلاح» لخوض المواجهة المرتقبة أمام سيسكا صوفيا، وسط تطلعات لتقديم أداء مميز ومواصلة ظهوره المؤثر في المنافسات الأوروبية.