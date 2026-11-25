وقّعت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوكول، تشريعاً جديداً يقضي بحظر تصنيع وبيع وتوزيع ألعاب الأطفال المزودة ببرامج دردشة آلية تعمل بالذكاء الاصطناعي، لمدة 5 سنوات، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال وخصوصيتهم.

ويستهدف القانون، الذي جرى توقيعه الثلاثاء، مجموعة من الألعاب الذكية، بينها الدُّمى والحيوانات المحشوة الناطقة والروبوتات، التي تستخدم برامج دردشة متصلة بالإنترنت للتفاعل مع الأطفال وإجراء محادثات معهم.

وبموجب التشريع الجديد، يُمنع المصنعون وتجار التجزئة من تصنيع هذه الألعاب أو توزيعها أو تبادلها أو بيعها داخل جميع أنحاء ولاية نيويورك، على أن يبدأ تطبيق الحظر اعتباراً من 22 فبراير 2027، ويستمر لمدة خمس سنوات.

وحدد القانون غرامات مدنية تصل إلى 15 ألف دولار يومياً عن كل مخالفة، في إطار الإجراءات الرامية إلى فرض الالتزام بالقيود الجديدة.

وقالت هوكول، في بيان عقب توقيع التشريع، إنه لا ينبغي للآباء الذين يشترون هدايا لأطفالهم أن يشعروا بالقلق من تعرضهم لمحادثات غير مناسبة أو محاولات للتلاعب بمشاعرهم أو انتهاكات لخصوصيتهم، بسبب برامج دردشة آلية متخفية في صورة ألعاب.

وأكدت حاكمة نيويورك أن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي غير المنظم تمثل أولوية لإدارتها، كما دعت الآباء ومقدمي الرعاية إلى الانتباه للمخاطر المحتملة للألعاب المعتمدة على هذه التكنولوجيا قبل شرائها للأطفال خلال موسم العطلات المقبل.

ويأتي هذا التحرك استناداً إلى الضمانات التي أقرتها ولاية نيويورك سابقاً لتنظيم برامج الدردشة الآلية المصممة لتكون رفيقاً للمستخدمين، في محاولة للحد من المخاطر المرتبطة بالتفاعلات المباشرة بين الأشخاص وأنظمة الذكاء الاصطناعي.