أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن مؤمن سليمان، تشكيل الفريق لمواجهة الشرقية انبي في الجولة ال9 من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - چاستيس آرثر - أحمد رمضان بيكهام - عبد الله مجدي.
خط الوسط: عمرو قلاوة - عمرو السولية - محمد رضا بوبو - صديق ايجولا - بيتر كروكيس.
خط الهجوم: مروان عثمان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد طارق - رجب نبيل - محمد المغربي - فوزي الحناوي - كريم نيدفيد - أحمد بلحاج - سمير العراقي - خالد النبريصي - محمد شيكا.