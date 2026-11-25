أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن مؤمن سليمان، تشكيل الفريق لمواجهة الشرقية انبي في الجولة ال9 من بطولة الدوري العام.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - چاستيس آرثر - أحمد رمضان بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: عمرو قلاوة - عمرو السولية - محمد رضا بوبو - صديق ايجولا - بيتر كروكيس.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - رجب نبيل - محمد المغربي - فوزي الحناوي - كريم نيدفيد - أحمد بلحاج - سمير العراقي - خالد النبريصي - محمد شيكا.