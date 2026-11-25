أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لخفض الدين، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات ملموسة في هذا الملف، وتستعد لتنفيذ خطوات جديدة خلال الفترة المقبلة.

مستهدفات قوية لخفض الدين

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها مستهدفات قوية لخفض الدين، إلى جانب إجراءات تنفيذية واضحة يجري العمل عليها، مؤكدًا أن المواطنين سيشهدون تباعًا الإعلان عن خطوات جديدة ونتائج إيجابية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن ملف الدين يحظى باهتمام كبير من الحكومة، التي تعمل على التعامل معه من خلال رؤية محددة وإجراءات عملية على أرض الواقع.