أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات ولائحته التنفيذية جاءت استجابة لمطالب مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتمكين الشركات من التوسع في أنشطتها.

اللجوء للخارج وتأسيس كيانات أخرى

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة بشكل خاص للشركات الناشئة والصغيرة، حيث تتيح لها فرصًا أفضل للنمو والتوسع دون الحاجة إلى اللجوء للخارج وتأسيس كيانات أخرى للاستفادة من آليات قانونية غير متاحة داخل مصر.

وأشاد بسرعة إنجاز التعديلات بالتعاون بين وزير الاستثمار وفريق العمل بالوزارة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحسين بيئة ممارسة الأعمال بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص.