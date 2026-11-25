أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن عمليات زيادة رؤوس الأموال والاندماج بين الشركات في مصر أصبحت تستند إلى معايير التقييم المعتمدة، بما يعزز تنظيم هذه العمليات وترسيخ أسس واضحة للتعاملات بين الشركات.

وقال فريد، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، إن الشركات المرخص لها من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية سيكون لها الحق في ممارسة الرقابة على الشركات الناشئة، في إطار تطوير منظومة الرقابة وتعزيز كفاءة متابعة الأنشطة الاقتصادية.

توسيع نطاق المتابعة والرقابة

وأشار الوزير إلى أن عدد الموظفين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار لا يسمح بتغطية ومتابعة نحو 450 ألف شركة في مصر، وهو ما يبرز الحاجة إلى الاستعانة بالجهات والشركات المرخص لها لتوسيع نطاق المتابعة والرقابة.