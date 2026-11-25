أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها قناعة تامة بأن القطاع الخاص يمثل محور النمو والتنمية الاقتصادية، مشددًا على أن توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة يقوم على تمكينه ومنحه دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي.

مطالب القطاع الخاص

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، سواء الإصلاحات الضريبية والجمركية التي أعلن عنها وزير المالية أو التيسيرات الجديدة التي أعلن عنها وزير الاستثمار، جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، وزيادة فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.