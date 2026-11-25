التقى عبدالمطلب إدريس ثابت، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، السفير شريف كامل، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور الوزير المفوض الدكتور حسين عبدالحميد سحيب، بالمندوبية الليبية.

وتناول اللقاء ترشح دولة ليبيا رسمياً لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قارة أفريقيا، خلال الفترة 2028-2029، حيث أحاط المندوب الليبي الأمانة العامة للجامعة العربية بترشح بلاده، وبحث الجانبان سبل دعم جامعة الدول العربية لهذا الترشح.

ويأتي ذلك في إطار حرص ليبيا على حشد الدعم العربي لترشحها، بما يضمن تحقيق تمثيل عربي واسع داخل هذا المحفل الدولي المهم، ويسهم في الدفاع عن القضايا الأفريقية والعربية والإسلامية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، باعتبارهما الاختصاص الأساسي والأصيل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.