أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات الجديدة على لائحة قانون الشركات تأتي في إطار تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، الذي يمثل نقطة محورية في عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

خطوات جديدة نحو تيسير الإجراءات

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة وجهت بسرعة تنفيذ جميع التوصيات التي خرج بها المنتدى، بهدف اتخاذ خطوات جديدة نحو تيسير الإجراءات وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن التعديلات التي أعلن عنها وزير الاستثمار تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وتسهم في تمكين الشركات، خاصة الناشئة والصغيرة، من التوسع في أنشطتها دون الحاجة إلى الخروج من السوق المصرية وتأسيس كيانات أخرى بالخارج.