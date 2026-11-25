كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حجم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة عالميًا، في ظل التطورات الراهنة وتأثيراتها على تكاليف نقل وشحن البترول، موضحًا أن تكلفة شحن وتأمين برميل البترول ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

رئيس الوزراء يكشف حجم الزيادة في تكلفة نقل البترول عالميًا

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن برميل البترول كان يتحمل تكلفة شحن وتأمين تقدر بنحو 3 دولارات، بينما ارتفعت هذه التكلفة حاليًا لتصل إلى 20 دولارًا، وهو ما يعكس حجم التحديات والضغوط التي تواجه حركة التجارة وإمدادات الطاقة على مستوى العالم.

وأضاف مدبولي أن هذه التحديات لا تقتصر على مصر وحدها، وإنما تواجهها مختلف دول العالم، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين وما يترتب عليها من أعباء إضافية على الدول المستوردة والمصدرة للطاقة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتحرك للتعامل مع هذه المتغيرات، من خلال العمل على تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع تطورات أسواق الطاقة العالمية، وتعمل على اتخاذ ما يلزم للتعامل مع التحديات الحالية، بما يضمن استمرار توفير احتياجات الدولة وعدم تأثر الأنشطة الاقتصادية بصورة تعوق مسار التنمية والاستثمار.