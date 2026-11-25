أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق مستهدفات واضحة لخفض الدين العام، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات الملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ظهور أخبار إيجابية تدريجيًا بشأن خفض الدين خلال الفترة المقبلة، نتيجة هذه الإجراءات.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159، أن الحكومة لديها قناعة تامة بأن القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز دوره وتمكينه بصورة أكبر من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، من بينها الإصلاحات الضريبية وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

تهيئة بيئة الأعمال وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإصلاحات جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص، وتستهدف تهيئة بيئة الأعمال وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي.