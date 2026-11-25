تتصاعد مؤشرات الاستعداد العسكري الإسرائيلي لاحتمال تجدد المواجهات على أكثر من جبهة، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، حيث أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ضرورة الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية القتالية، والاستعداد للتحرك السريع إذا طرأت تطورات أمنية تستدعي توسيع العمليات العسكرية.

وتأتي هذه التوجهات في إطار مراجعة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خططها العملياتية، ورفع قدرتها على التعامل مع سيناريوهات التصعيد المفاجئ، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية على جبهات القتال المختلفة، وعدم استبعاد عودة المواجهات واسعة النطاق.

وكان زامير قد شدد، خلال زيارة إلى قيادة المنطقة الجنوبية ومشاركته في تدريب عسكري يوم 22 نوفمبر الجاري، على أن الجيش الإسرائيلي يواصل متابعة التهديدات في مختلف الجبهات، ويستعد للتعامل معها وفقا للتطورات الميدانية.

وأوضح رئيس الأركان أن التدريبات الأخيرة تضمنت محاكاة سيناريوهات أمنية معقدة، شملت اقتحام مواقع عسكرية، وعمليات تسلل عبر الحدود من الجو والبحر والبر، وهجمات بالطائرات المسيرة، إلى جانب التعامل مع حوادث سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، في إطار اختبار قدرة القوات على الاستجابة السريعة للمفاجآت.

هجوم السابع من أكتوبر

وشدد زامير على أن أحد أبرز الدروس المستخلصة من هجوم السابع من أكتوبر 2023 يتمثل في ضرورة الاستعداد لسيناريوهات غير متوقعة، ومراجعة التقديرات العسكرية بصورة مستمرة، وعدم السماح للتهديدات المتغيرة بمباغتة القوات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أقر رئيس الأركان بوجود احتياجات متزايدة لتعزيز القوة البشرية للجيش، مشيرا إلى أن التحديات العملياتية اتسعت بصورة كبيرة مع دخول المواجهات عامها الرابع، وأن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى زيادة أعداد الجنود لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق القوات النظامية وقوات الاحتياط.

مراجعة خطط الانتشار

وتعكس هذه التصريحات، بالتزامن مع مراجعة خطط الانتشار والتدريب لعام 2027، توجها إسرائيليا نحو إعادة تنظيم القدرات العسكرية، بما يسمح بمنح القوات فترات أطول للتدريب والاستراحة، دون الإخلال بالاستعدادات الدفاعية على مختلف الجبهات.

وبحسب ما أورده الجيش الإسرائيلي، فإن أي تصعيد واسع أو تغير جوهري في الوضع الأمني قد يستدعي إعادة النظر في جدول الأنشطة العملياتية، والدفع بقوات إضافية وفقا للاحتياجات الميدانية.