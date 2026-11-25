شهد المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز ملامح التعديلات الجديدة وقواعد التقييم والقرارات المكملة لها.

ويأتي عرض الفيلم التسجيلي في إطار استعراض جهود الدولة لتطوير البيئة التشريعية المنظمة لعمل الشركات، وتحديث القواعد والإجراءات المرتبطة بالاستثمار والتمويل، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال، ويدعم قدرة الشركات على التوسع والنمو.