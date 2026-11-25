تخزين البطاطس في المطبخ من العادات اليومية لدى كثير من الأسر، لكن ما لا تعرفه بعض ربات البيوت أن وضعها بجانب أنواع معينة من الفواكه والخضراوات قد يؤثر في مدة صلاحيتها ويجعلها تنبت أو تتلف بصورة أسرع.

أطعمة لا يجب تخزينها بجانب البطاطس.. خطأ يسرّع تلفها

وتحتاج البطاطس إلى ظروف تخزين مناسبة بعيدًا عن الضوء والحرارة والرطوبة الزائدة، كما أن بعض الأطعمة تطلق غاز الإيثيلين الذي يؤثر في نضج المنتجات الزراعية وتغير جودتها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما الأطعمة التي لا يجب تخزينها بجانب البطاطس؟

أطعمة لا يجب تخزينها بجانب البطاطس.. خطأ يسرّع تلفها

1. التفاح

يطلق التفاح غاز الإيثيلين أثناء النضج والتخزين، وهو غاز طبيعي يؤثر في نضج بعض الفواكه والخضراوات.

وتشير الممارسات الزراعية والتخزينية إلى أن التعرض للإيثيلين قد يؤثر في سلوك البطاطس أثناء التخزين، وقد يزيد إنباتها في ظروف معينة، ولذلك يفضل الاحتفاظ بالتفاح بعيدًا عنها.

2. الموز

يعد الموز من الفواكه التي تنتج الإيثيلين، خاصة أثناء النضج، ولذلك لا يفضل وضعه بجانب البطاطس في مساحة تخزين صغيرة ومغلقة.

كما أن الموز يحتاج إلى ظروف تخزين مختلفة عن البطاطس، التي لا يناسبها التخزين في درجات الحرارة المنزلية المرتفعة لفترات طويلة.

3. الأفوكادو

ينتج الأفوكادو غاز الإيثيلين خلال عملية النضج، ولذلك قد يؤثر تخزينه بجانب البطاطس في جودة الأخيرة ومدة الاحتفاظ بها، خاصة في الأماكن المغلقة.

4. الطماطم الناضجة

تنتج الطماطم الإيثيلين، وتزداد أهمية فصلها عن البطاطس عند تخزين كميات كبيرة في مكان واحد، لتجنب التأثيرات المتبادلة بين المنتجات.

5. الكمثرى

تعد الكمثرى من الفواكه التي تنتج الإيثيلين خلال النضج، ولذلك يفضل تخزينها بعيدًا عن البطاطس، خصوصًا إذا كانت ناضجة بالفعل.

لماذا لا يجب تخزين البطاطس بجانب البصل؟

أطعمة لا يجب تخزينها بجانب البطاطس.. خطأ يسرّع تلفها

من أكثر العادات الشائعة وضع البطاطس والبصل في سلة واحدة داخل المطبخ، لكن يفضل فصل الاثنين عند التخزين.

فالسبب لا يرتبط فقط بالإيثيلين، وإنما باختلاف ظروف التخزين المناسبة لكل منهما، فضلًا عن أن الرطوبة والتهوية غير المناسبتين قد تسرعان تلف المنتجات.

ويحتاج البصل الجاف إلى مكان جاف وجيد التهوية، بينما تحتاج البطاطس إلى مكان مظلم وبارد نسبيًا وجيد التهوية.

أفضل طريقة لتخزين البطاطس حتى لا تنبت أو تتلف

هناك مجموعة من الخطوات التي تساعد على الاحتفاظ بالبطاطس فترة أطول:

- حفظ البطاطس في مكان مظلم بعيدًا عن أشعة الشمس.

- اختيار مكان بارد نسبيًا وجيد التهوية.

- استخدام سلة أو كيس يسمح بمرور الهواء بدلًا من الأكياس البلاستيكية المغلقة.

- عدم غسل البطاطس قبل تخزينها، لأن الرطوبة قد تسرع تلفها.

- التخلص من الحبات المتعفنة حتى لا تؤثر في بقية الكمية.

- فحص البطاطس بصورة دورية وإزالة الحبات التالفة.

هل يمكن وضع البطاطس في الثلاجة؟

لا يفضل تخزين البطاطس النيئة في الثلاجة المنزلية لفترات طويلة، لأن درجات الحرارة المنخفضة قد تغير تركيب النشويات وتزيد السكريات في بعض أنواع البطاطس، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكوّن مادة الأكريلاميد عند القلي أو الطهي في درجات حرارة مرتفعة.

كما يجب التخلص من البطاطس شديدة الاخضرار أو شديدة المرارة أو التي تحتوي على براعم كثيرة، لأن هذه العلامات قد ترتبط بارتفاع مركبات الجليكوألكالويد الطبيعية مثل السولانين.

ومن المهم عدم الاعتماد على إزالة الجزء الأخضر وحده إذا كانت البطاطس شديدة الاخضرار أو مرة الطعم، والأفضل التخلص منها.