يتميز مولود برج السرطان بشخصيته الحساسة والحنونة، فهو من الأبراج المائية التي تهتم بالعائلة والاستقرار العاطفي، ويحرص دائمًا على حماية الأشخاص المقربين منه. يمتلك مواليد السرطان حدسًا قويًا وقدرة على فهم مشاعر الآخرين، لكنهم أحيانًا يميلون إلى التفكير الزائد والتأثر بالمواقف والكلمات التي تصدر من المحيطين بهم.

ويأتي برج السرطان في الترتيب الرابع بين الأبراج الفلكية، ويمتد تاريخ مواليده من 21 يونيو إلى 22 يوليو، ويحكمه القمر الذي يرتبط في علم التنجيم بالمشاعر والحدس والتغيرات النفسية.

ويحمل اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 لمواليد برج السرطان مجموعة من التحديات والفرص التي تتطلب التعامل معها بهدوء وحكمة، خاصة على المستوى المهني والعاطفي، مع ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية وعدم السماح للضغوط اليومية بالتأثير على حالتهم المزاجية.

برج السرطان حظك اليوم السبت 21 نوفمبر 2026

قد تشعر اليوم برغبة في الابتعاد قليلًا عن الضغوط والاهتمام بنفسك وبالأشخاص المقربين منك. ربما تحتاج إلى مراجعة بعض المواقف التي حدثت مؤخرًا، ومحاولة فهم أسباب الخلافات أو التوتر الذي شعرت به خلال الفترة الماضية.

لا تسمح للحساسية الزائدة بأن تجعلك تفسر تصرفات الآخرين بصورة سلبية، فقد تكون بعض المواقف أبسط مما تتخيل. حاول التعامل مع