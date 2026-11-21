تترقب جماهير النادي الأهلي سلسلة من المواجهات القوية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة في ظل ازدحام جدول المارد الأحمر بالارتباطات المحلية والأفريقية حيث يستعد الفريق لخوض اختبارات مهمة في الدوري المصري الممتاز بالتزامن مع منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبدأ الأهلي مشواره في المباريات المقبلة بمواجهة بيراميدز يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريق الأحمر لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي بمواجهة بريميرو دي أجوستو

وعلى الصعيد الأفريقي يستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة بريميرو دي أجوستو الأنجولي يوم 29 نوفمبر، قبل أن يحل ضيفا على أسكو كارا التوجولي يوم 6 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتتواصل المواجهات الأفريقية للمارد الأحمر بمباراة مرتقبة أمام الرجاء المغربي يوم 19 ديسمبر، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات وسط طموحات جماهير الأهلي بتحقيق بداية قوية والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

جدول مواعيد مباريات الأهلي القادمة

وعلى المستوى المحلي، يخوض الأهلي عددا من المواجهات المهمة خلال شهر ديسمبر، حيث يلتقي مع غزل المحلة يوم 10 ديسمبر ثم يواجه بترول أسيوط يوم 15 ديسمبر قبل أن يحل ضيفا على سيراميكا يوم 24 ديسمبر.

ويختتم الفريق الأحمر مبارياته المقررة خلال شهر ديسمبر بمواجهة الاتحاد السكندري يوم 29 من الشهر نفسه، ليكون أمام جدول مزدحم يتطلب جاهزية فنية وبدنية كبيرة من اللاعبين.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي القادمة كالتالي:

- 23 نوفمبر: الأهلي أمام بيراميدز – الدوري المصري.

- 29 نوفمبر: الأهلي أمام بريميرو دي أجوستو – كأس الكونفدرالية الأفريقية.

- 6 ديسمبر: أسكو كارا أمام الأهلي – كأس الكونفدرالية الأفريقية.

- 10 ديسمبر: غزل المحلة أمام الأهلي – الدوري المصري.

- 15 ديسمبر: الأهلي أمام بترول أسيوط – الدوري المصري.

- 19 ديسمبر: الأهلي أمام الرجاء المغربي – كأس الكونفدرالية الأفريقية.

- 24 ديسمبر: سيراميكا أمام الأهلي – الدوري المصري.

- 29 ديسمبر: الأهلي أمام الاتحاد السكندري – الدوري المصري.

وتأمل جماهير القلعة الحمراء أن ينجح الفريق في عبور هذه المرحلة بنتائج إيجابية ومواصلة المنافسة على البطولات التي يشارك فيها، خاصة أن المواجهات الأفريقية المرتقبة تمثل اختبارا مهما لطموحات الأهلي في استعادة مكانته القارية بالتزامن مع سعيه للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري.